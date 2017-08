V Liptovskom Mikuláši zvýšili platy zamestnancom v školstve

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 28. augusta (TASR) - Do lavíc základných škôl v Liptovskom Mikuláši zasadne v novom školskom roku viac ako 2300 žiakov.povedala pre TASR hovorkyňa radnice Viktória Čapčíková.Odloženú školskú dochádzku má podľa nej od septembra 45 malých Liptovskomikulášanov a 14 nastúpia do nultého ročníka. Najviac žiakov v meste navštevuje Základnú školu Márie Rázusovej Martákovej na Nábreží, čo je druhé najľudnatejšie sídlisko v Liptovskom Mikuláši.ozrejmil Ján Hučík, vedúci odboru školstva na liptovskomikulášskom mestskom úrade.Z ušetrených finančných prostriedkov skrášlili počas leta svoje priestory viaceré školy. Mesto sa zaoberalo najmä haváriou na vodovodnom potrubí v Základnej škole Okoličné. Jej náprava si vyžiadala 21.000 eur. V rámci materských škôl magistrát opravil fasádu škôlky v Liptovskej Ondrašovej." poznamenal Hučík.V súvislosti so začiatkom roka sa aktívnejšie na prácu s deťmi a mládežou pripravujú aj príslušníci mestskej polície. Preventívne aktivity realizujú pravidelne. "Na začiatku školského roka ide najmä o dopravnú výchovu spojenú s praktickou časťou na dopravnom ihrisku. Počas školského roka témy prednášok a besied určujú pedagógovia," zhrnul náčelník mestskej polície Marián Jančuška.