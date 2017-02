V Lisabone má vzniknúť nové komerčné letisko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Lisabon 15. februára (TASR) - Portugalská vláda má v pláne upraviť málo využívané vojenské letisko v blízkosti Lisabonu na komerčné lety. Dôvodom je neustále rastúci záujem zahraničných turistov o hlavné mesto Portugalska.Vláda chce adaptovať leteckú základňu Montijo ležiacu na južnom brehu rieky Tajo, pretože jediné medzinárodné letisko v Lisabone čoskoro dosiahne svoju maximálnu kapacitu, teda 22 miliónov cestujúcich za rok.Počet návštevníkov hlavného mesta Portugalska vlani vzrástol o viac ako osem percent a v roku 2015 o päť percent.Predstavitelia vlády dnes vyhlásili, že nové letisko by mohlo byť uvedené do prevádzky do roku 2022. Úpravy, ktoré si vyžadujú povolenie od orgánov na ochranu životného prostredia, by mali Portugalsko stáť do 400 miliónov eur.Cestujúci, ktorí priletia do Montija, budú musieť do Lisabonu cestovať buď 13 kilometrov trajektom alebo 32 kilometrov autom či autobusom.