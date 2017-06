V Litve sa začali rozsiahle manévre NATO za účasti vojakov z 10 krajín

Na snímke americkí vojaci. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Vilnius 12. júna (TASR) - Za účasti takmer 5300 vojakov z desiatich členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa začali dnes v Litve rozsiahle manévre Iron Wolf 2017.Vojenské cvičenie by malo podľa informácií rezortu obrany vo Vilniuse poslúžiť preskúmaniu bojovej pripravenosti síl NATO umiestnených v pobaltskej republike pod nemeckým velením a za účasti krajín Beneluxu a Nórska.Manévre, ktoré potrvajú do 23. júna, sa uskutočnia v troch regiónoch Litvy a popri útvaroch spomínaných síl NATO sa do nich zapoja aj vojaci z Británie, Poľska, Portugalska a USA.Súčasťou cvičenia bude aj overenie obranyschopnosti poľsko-litovskej pohraničnej oblasti Suwalki, ktorá je vnímaná ako Achillova päta východného krídla NATO. Asi 100 kilometrov široké územie medzi oboma krajinami susedí na západe s ruskou Kaliningradskou oblasťou a na východe s Bieloruskom.