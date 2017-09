V lodeniciach v Sankt Peterburgu stavajú tri extrasilné ľadoborce

Ľadoborec, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sankt Peterburg 30. septembra (TASR) - Ruská vláda rozhodla, že sa postavia tri najsilnejšie ľadoborce na svete. Ide o Projekt 22220. Korpus ľadoborca Sibir, najvýkonnejšieho z nich, spustili na morskú hladinu v polovici septembra v Baltickom závode v Sankt Peterburgu. Moskovský denník Trud sa odvolal na správu informačnej agentúry Regnum.Ľadoborce Artika, Sibir a Ural budú univerzálne, vybavené dvoma jadrovými reaktormi typu Ritm 200. Podľa plánu ľadoborec Sibir zaradia do prevádzky v novembri 2020. Atómový ľadoborec Artika začali v petrohradských lodeniciach stavať ako prvý pred dvoma rokmi. Jeho montáž sa už dostala do finále, ktoré sa skončí na začiatku roku 2019.V suchom doku petrohradských lodeníc sa pracuje aj na ľadoborci Ural. Po skúškach by sa mala jeho prvá riadna plavba uskutočniť v roku 2021.Tri univerzálne atómové ľadoborce Projektu 22220 s výtlakom po 33.500 ton budú lámať ľad hrubý až tri metre. Budú prerážať plavebnú dráhu obchodným lodiam cez severné moria.