V lokalite Podlesok v Slovenskom raji otvorili letnú sezónu

Hrabušice 7. mája (TASR) – V lokalite Podlesok v Národnom parku Slovenský raj dnes otvorili letnú turistickú sezónu. Ide o jedno z najnavštevovanejších miest na Slovensku.Počas sezóny chcú turistov okrem iného upozorniť na historickú kultúrnu pamiatku – oltár v miestnom chráme, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.uviedla pre TASR Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, ktorá stredisko spravuje. Počas leta chcú turistom ponúknuť tiež viac kultúry.Letnú sezónu zabezpečuje podľa Skokanovej približne 30 ľudí. Obec poskytuje turistom ubytovacie služby, v rámci autokempingu je v lokalite Podlesok plocha na 600 stanov. Turisti majú odtiaľ blízko do viacerých roklín, ako je Suchá Belá, Piecky či Veľký Sokol. Približne 700 metrov odtiaľ majú k Prielomu Hornádu. V správe obce Hrabušice je päť roklín, niekoľko kilometrov turistických chodníkov a cyklistické chodníky.Skokanová upozorňuje turistov v rámci začínajúcej letnej sezóny na poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, ktoré nie je súčasťou vstupenky do národného parku. Môžu si ho zakúpiť na recepcii alebo pri každom vstupe do rokliny.vysvetlila s tým, že niektorí turisti to majú zahrnuté vo svojich životných poistkách. Letná sezóna by mala trvať minimálne do konca septembra.Do Národného parku Slovenský raj prišlo vlani takmer 129.000 turistov. Zavítali tam z 21 krajín sveta. V katastri obce Hrabušice prenocovalo 31.721 ľudí, z toho priamo v bezprostrednej blízkosti národného parku v autokempingu Podlesok to bolo 26.588 turistov.