V Lombardsku a Benátsku sa uskutočnia referendá o posilnení právomocí

Rím 20. októbra (TASR) - V dvoch najbohatších regiónoch Talianska - Lombardsku a Benátsku - sa túto nedeľu uskutočnia referendá o posilnení ich právomocí, najmä v ekonomickej oblasti. Iniciátorom plebiscitu, ktoré má len poradný charakter, je Liga Severu.Najvyšší predstaviteľ Lombardska Roberto Maroni podľa agentúry ANSA zdôraznil, že predmetom referenda nie je nezávislosť týchto regiónov. Maroni, naopak, podporil územnú celistvosť Talianska. Podľa jeho slov vedenie oboch regiónov chce od Ríma získať viac právomocí, a to najmä v oblasti bezpečnosti a školstva a kontroly migrácie.Politológovia upozorňujú, že za referendom sa v skutočnosti skrýva problém prerozdeľovania peňazí z týchto bohatých a dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov na ekonomicky menej prosperujúci juh krajiny. Voličov v Lombardsku a Benátsku tak organizátori referenda vyzývajú vyjadriť sa, či by súhlasili s tým, aby výnosy z ich daní smerovali prioritne do ich oblasti.Talianska vláda nedeľné referendum v Lombardsku a Benátsku kritizuje ako finančne priveľmi náročné, keďže si napríklad vyžiadalo nákup niekoľko tisíc tabletov pre elektronické hlasovanie.Taliansky minister poľnohospodárstva Maurizio Martina okrem iného odporučil Maronimu, aby oba regióny žiadali od centrálnej vlády v Ríme skôr podrobnú diskusiu o problémoch