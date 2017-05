V Londýne evakuovali kvôli bezpečnostnej hrozbe divadlo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

BREAKING NEWS: Hundreds of people evacuated from London's The Old Vic Theatre​; police cordoning off area. pic.twitter.com/Uz4x5QZjq4 — Fox News (@FoxNews) May 27, 2017

Just been evacuated from the Old Vic Theatre because of a bomb theatre. pic.twitter.com/RawfxVGwBM — AliciaMelville-Smith (@alicia_ms) May 27, 2017

Londýn 27. mája (TASR) - Britská polícia dnes kvôli nešpecifikovanej bezpečnostnej hrozbe nariadila evakuáciu stoviek návštevníkov divadla Old Vic Theatre, kde sa práve hralo predstavenie Woyzeck.Návštevníci divadelného matiné o tom informovali aj prostredníctvom svojich tweetov. Podľa nich predstavenie prerušili zamestnanci divadla, ktorí vyzvali obecenstvo aj hercov, aby budovu opustili, uviedla agentúra AP.Zverejnené snímky zachytávajú zasahujúcich policajtov, ako uzatvárajú priestor okolo divadla, ktoré sa nachádza v blízkosti rušnej stanice vlakov i metra Waterloo Station.Denník The Independent na svojej webovej stránke citoval vyhlásenie hovorkyne londýnskej polície, podľa ktorej polícia dostala dnes o 14.38 h miestneho času správu o bezpečnostnej hrozbe v divadle. Dodala, že "divadlo prijalo rozhodnutie o evakuácii" súboru i divákov. Polícia prehradila cesty v okolí divadla. Na mieste pracujú špecialisti, spresnila hovorkyňa.Obecenstvo, ako aj hercov, vrátane Johna Boyegu známeho z filmovej ságy Hviezdne vojny, evakuovali do neďalekých záhrad múzea Imperial War Museum.Británia dnes znížila stupeň teroristickej hrozby v krajine z najvyššieho "kritického", vyhláseného po pondelkovom útoku v Manchestri, na "vážny", teda druhý najvyšší z piatich. Oznámila to dnes britská premiérka Theresa Mayová.úroveň znamená, že bezprostredne hrozí útok, zatiaľ čoznamená, že je veľmi pravdepodobný.