V Londýne sa začala medzinárodná konferencia o kríze v Somálsku

Dieťa sedí pri hrncoch v utečeneckom tábore. Ten bol pôvodne postavený pre 90 000 ľudí, dnes sa v ňom tiesni až 440 000 ľudí prevažne zo Somálska, ktorí pre nepokoje, sucho a hlad utiekli z domova. Niektorí tu žijú už 20 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. mája (TASR) - Politici a zástupcovia humanitárnych organizácií sa stretávajú dnes na medzinárodnej konferencii v Londýne, ktorá je venovaná prehlbujúcej sa humanitárnej kríze a bezpečnostnej situácii v Somálsku.Obyvatelia tejto východoafrickej krajiny čelia pre dlhodobé sucho nebezpečenstvu hladomoru, ktoré sa podľa dnešného vyhlásenia koordinátora OSN pre humanitárne záležitosti Petra de Clercqa zatiaľ nepodarilo odvrátiť i napriek pohotovej reakcii medzinárodného spoločenstva. Potrebné sú tak ďalšie kroky a finančné prostriedky. Charitatívne organizácie tiež požadujú, aby boli Somálsku odpustené dlhy.Konferencia v Londýne sa zameriava na budovanie partnerstva so somálskou vládou v období do roku 2020, medzinárodnú humanitárnu odozvu, posilnenie somálskej armády a spôsob, ako. Okrem somálskeho prezidenta Maxameda Cabdulaahiho Maxameda by mali na nej vystúpiť aj britská premiérka Theresa Mayová či generálny tajomník OSN António Guterres.Šéf organizácie Save the Children (Zachráňte deti) Keven Watkins upozornil, že Somálsko. Vyzval preto navrátane zvýšenia pomoci zo strany Svetovej banky.Guterres vydal vyhlásenie, podľa ktorého sa vypuknutiu hladomoru v Somálsku zatiaľ darí zabrániť, ale táto hrozba je čoraz vážnejšia.Podľa odhadov OSN ohrozuje nedostatok potravín v Somálsku viac ako šesť miliónov ľudí, teda približne polovicu tamojšej populácie. Hladomor z roku 2011 si v tejto krajine vyžiadal vyše 250.000 mŕtvych. Terajšie sucho donútilo od novembra opustiť svoje domovy státisíce Somálčanov, prevažne žien a detí.Somálska republika prakticky prestala existovať ako celistvý štát v roku 1991, keď padol režim vtedajšieho diktátora. Súčasná medzinárodne uznaná centrálna vláda je stále veľmi slabá a rozsiahle, hlavne vidiecke oblasti krajiny stále ovláda islamistická skupina aš-Šabáb, klany alebo separatisti. Na severe Somálska sa v poslednom čase objavili aj bojovníci Islamského štátu (IS).