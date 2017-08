V lotérii Powerball padol jackpot 758,7 milióna dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - Štedrý jackpot americkej lotérie Powerball vo výške 758,7 milióna dolárov v stredu padol. Takáto výhra pripadá na jediný tiket, ktorý bol podaný v meste Watertown v štáte Massachusetts, uviedol dnes Christian Teja, hovorca spoločnosti Massachusetts Lottery.Víťazné čísla v stredajšom ťahu boli 6, 7, 16, 23, 26, dodatkové číslo je 4.Tipovacia horúčka zachvátila celé USA, takže jackpot narástol z nedeľňajších 650 miliónov dolárov odhadovaných takmer 760 miliónov dolárov pred stredajším ťahom.V ďalších 21 federálnych štátoch a na Amerických Panenských ostrovoch sa z výhry najmenej jeden milión dolárov tešilo viacero tipujúcich, ktorí uhádli päť zo šiestich výherných čísel.Ak by jackpot v stredu nepadol, pred sobotňajším ťahom by sa zvýšil na najmenej miliardu dolárov.Tikety Powerballu sa predávajú v 44 štátoch USA, ako aj vo Washingtone D.C., Portoriku a na Amerických Panenských ostrovoch. Jackpot sa buď vypláca v 30 platbách počas 29 rokov, alebo si výherca môže zvoliť menšiu hotovosť, ktorú dostane okamžite.Šanca na získanie jackpotu v lotérii Powerball je asi 1 ku 292,2 miliónu, pretože existuje približne toľko spôsobov kombinácie hracích čísiel. Do stredy sa "minulo" asi 54 percent všetkých možných kombinácií.Jackpot 758,7 milióna je tretí najvyšší na svete a zároveň najvyšší, pripadajúci na jediný tiket.