V Lučenci pribudne päť kamier, ďalšie štyri na futbalovom štadióne

Ilustračná fotografia. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lučenec 15. júna (TASR) – Päť nových kamier pribudne v blízkej budúcnosti do kamerového systému mestskej polície (MsP) v Lučenci. Mesto na tento účel využije dotáciu 9000 eur od Ministerstva vnútra SR.Kamerovým systémom v Lučenci sa zaoberali aj mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí, kde poslankyňa Anna Václavíková v rozprave tlmočila požiadavku občanov na umiestnenie kamier v mestskom cintoríne, kde by monitorovali hlavný a vedľajší vchod. „“ podotkla.Ako jej odpovedal náčelník MsP Ján Tuček, jedna z kamier, ktorú mesto získa z uvedenej dotácie, bude inštalovaná práve na cintoríne. „“ konkretizoval Tuček s tým, že ďalšie kamery by mali byť umiestnené na ulici Dr. Vodu, Rádayho, Masarykovej a sídlisku Rúbanisko.Mesto však podľa neho plánuje aj výmenu súčasných, starších kamier. „“ dodal náčelník.Kamerový systém pribudne v Lučenci aj na futbalovom štadióne. Jeho predbežná cena je podľa primátorky Alexandry Pivkovej približne 2300 eur, konečná vzíde až z verejného obstarávania. Financie samospráva použije zo svojho rozpočtu. „“ priblížila primátorka.