V Macedónsku sa konali komunálne voľby, skončila emotívna kampaň

Macedónsky premiér a líder konzervatívnej strany VMRO-DPMNE Nikola Gruevski, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 15. októbra (TASR) - Volebné miestnosti v Macedónsku, kde sa dnes konali komunálne voľby, sa uzavreli o 19.00 hod.Viac ako 1,8 milióna oprávnených voličov v nich mohlo spolurozhodovať o osude 6627 kandidátov na posty starostov a členov obecných rád a 362 kandidátok. Mali na to príležitosť v celkove 3480 volebných miestnostiach v 80 obciach a mestách, ako aj metropole krajiny Skopje.Vyplýva to z informácií internetového vydania denníka Nova Makedonija, ako aj svetových agentúr.Hlavnou otázkou volieb bolo, či sa vládnucim sociálnym demokratom, ktorí sú pri moci iba od mája po ukončení 2,5 roka trvajúcej vnútropolitickej krízy v tejto postjuhoslovanskej republike podarí upevniť si postavenie aj na komunálnej úrovni.Stúpenci dlhoročného bývalého premiéra krajiny Nikolu Gruevského z konzervatívnej Vnútornej macedónskej revolučnej organizácie - Demokratickej strany macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE) totiž túžili obhájiť mimoriadne silnú pozíciu v obciach a mestách, kde mali väčšinu v 56 z 81 samospráv.Dnešné voľby tak znalci pomerov označovali za test podpory novej ľavicovoorientovanej vlády krajiny.Podpora vládneho Sociálnodemokratického zväzu Macedónska (SDSM) je podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky iba o čosi vyššia ako podpora konkurenčnej VMRO-DPMNE, avšak v Skopje rátajú analytici s víťazstvom sociálnych demokratov.Mimochodom, trestne stíhaný Nikola Gruevski sa počas kampane opakovane nechal počuť, že ak získa jeho politické zoskupenie viac hlasov ako vládni sociálni demokrati, bude iniciovať vypísanie predčasných volieb, pretože takýto výsledok by dokazoval, že vláda stratila legitimitu. Je logické, že sa tento expremiér usiluje zachovať si silné postavenie na komunálnej úrovni, aby preukázal, že v tejto sfére si zachoval mocenské postavenie.Kým konzervatívci kládli v kampani dôraz na spochybnenie politickej línie súčasnej vlády, sociálni demokrati zdôrazňovali v nej hlavne význam konkrétnych politických krokov z hľadiska celého štátu, napríklad zlepšenie vzťahov so susedmi.Jednou z kľúčových otázok bolo aj zavedenie albánčiny ako ďalšieho úradného jazyka v krajine, ktoré prisľúbil nový premiér Zoran Zaev, ale ktoré konzervatívci považujú za poškodenie suverenity krajiny.Ešte väčší význam v kampani mala otázka umiestnenia migrantov v krajine.Konzervatívci na predvolebných podujatiach vyhlasovali, že súčasná vláda mieni v asi 20 macedónskych mestečkách umiestniť v priebehu desiatich rokov 150.000 prisťahovalcov, vládne miesta však existenciu takéhoto plánu popreli.Relevantné výsledky hlasovania v Macedónsku sa očakávajú v pondelok.Prípadné druhé kolo komunálnych volieb sa uskutoční 29. októbra.