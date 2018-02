V Machačkale zadržali niektorých členov dagestanského vedenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Machačkala 5. februára (TASR) - Úradujúceho dagestanského premiéra Abdusamada Gamidova, jeho dvoch námestníkov a štyroch ďalších tamojších vysokopostavených úradníkov zadržali príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a previezli ich na výsluch do Moskvy.Muži sú podozriví zo sprenevery finančných prostriedkov pre potreby zdravotníctva.Informáciu priniesli v pondelok agentúry Interfax a DPA, ako aj internetové vydanie periodika The Moscow Times.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie v pondelok uviedol, že pri prehliadke rezidencie dagestanského premiéra sa našla zlatá pištoľ, ďalšie strelné zbrane i munícia.Dagestan, obývaný zväčša moslimskou populáciou, sužuje islamistický extrémizmus a korupcia.Prezident Ruskej federácie, ktorej súčasťou je i Dagestan, vyslal vlani do tejto najjužnejšej autonómnej republiky krajiny niekdajšieho šéfa moskovského rezortu vnútra Vladimira Vasilieva, aby tam zakročil voči miestnym lídrom.V januári tohto roku zadržali starostu dagestanskej metropoly Machačkala Musu Musajeva pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, pred týždňom i hlavného architekta tohto mesta.