V maďarskej obci Hejce si uctili pamiatku obetí leteckého nešťastia

Na snímke kapitán Martin Farkaš, ktorý ako jediný prežil leteckú katastrofu, kladie veniec pri pamätníku v obci Hejce počas pietnej spomienky pri príležitosti 11. výročia leteckej katastrofy pri obci Hejce 19. januára 2017. Lietadlo AN-26 slovenskej armády, ktoré viezlo slovenských vojakov z Kosova, havarovalo 19. januára 2006 neďaleko slovensko-maďarských hraníc. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Hejce/Bratislava 19. januára (TASR) – Pamiatku 42 obetí havárie slovenského vojenského lietadla si dnes v maďarskej obci Hejce uctili ministri obrany Slovenska a Maďarska Peter Gajdoš a István Simicskó. Pred 11 rokmi tam došlo k tragédii, pri ktorej havarovalo lietadlo AN-24, ktoré viezlo slovenských vojakov z Kosova.Gajdoš povedal, že to bola najväčšia letecká katastrofa v dejinách samostatného Slovenska a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako povedal, zahynuli pri nej vojaci, ktorým sa pri návrate z misie KFOR z Kosova nepodarilo splniť iba jeden rozkaz, a to vrátiť sa domov.povedal minister obrany SR.Na tejto tragédii je podľa jeho slov vidno, aký krehký je život.povedal Gajdoš.Ministri obrany oboch krajín si uctili pamiatku obetí najprv na vrchu Borsó a následne pri pamätníku v Hejciach, kde sa konal spomienkový akt. Spolu s nimi si obete pripomenuli aj predstavitelia ozbrojených síl, rôznych inštitúcií, rodiny obetí i obyvatelia obce. Hold svojim zosnulým kolegom prišiel vzdať i jediný preživší Martin Farkaš, ktorý naďalej slúži ako vojak. Súčasťou pietnej spomienky bola i zádušná svätá omša v miestnom kostole svätého Štefan Kráľa.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Milan Maxim bol v čase tragédie veliteľom pozemných síl.povedal po pietnom akte.Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko bol vtedy vedúcim zahraničného oddelenia na ministerstve obrany. Dnes si tiež prišiel uctiť ich pamiatku.povedal Hrnko.Vojenský špeciál AN-24 so 43 ľuďmi na palube havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne, zhruba 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. O život vtedy prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany. Vojaci sa vracali z misie NATO v Kosove (KFOR).Na pamiatku tragickej udalosti stojí od roku 2007 v obci pamätník. Tvorí ho bronzová socha padajúcej postavy obkolesená do bronzu zaliatymi šesťmetrovými stromami, ktoré sa zlomili pri páde lietadla.