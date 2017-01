V Maďarsku obvinili skupinu prevádzačov, riadil ju muž zo Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. januára (TASR) - Okresná prokuratúra v západomaďarskom meste Mosonmagyaróvár vzniesla obvinenie voči deviatim členom medzinárodnej zločineckej skupiny, ktorá údajne dostala z Maďarska do západnej Európy najmenej 90 migrantov. Za vodcu skupiny bol označený muž žijúci na Slovensku, informovala dnes agentúra MTI.Prevoz migrantov z utečeneckých táborov organizovala podľa vyšetrovateľov dvojica Afgancov žijúca v Maďarsku. Muž zo Slovenska údajne poskytoval vodičom na transporty vozidlo, peniaze a mobilné telefóny.Zo zverejnených údajov vyplýva, že v období od júla 2014 do februára 2015 sa títo prevádzači vydali na cestu najmenej v 21 prípadoch, nie vždy však došli do cieľa. Za prepravu údajne vyberali od migrantov po 400-600 eur.Na odhalenie zločineckej skupiny vznikla maďarsko-slovenská skupina kriminalistov. Tá uskutočnila na jar 2016 týždeň zásahov, pri ktorých vykonali domové prehliadky a predviedli podozrivých. V zmysle dohody generálnych prokurátorov SR a Maďarska bude tento prípad riešený v Maďarsku.Údajného vodcu bandy a jedného afganského občana vzali do vyšetrovacej väzby. Viacerí obvinení sa budú obhajovať na slobode, jeden z nich je však zadržaný na Slovensku pre iný zločin a miesto pobytu ďalšieho obvineného je neznámy.