V Maďarsku obžalovali ďalšie osoby pre tragické pašovanie migrantov

Kecskemét 3. októbra (TASR) - V procese so skupinou prevádzačov obžalovaných zo zavinenia smrti 71 migrantov, ktorých našli bez známok života v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute na východe Rakúska, obžalovali ďalšie tri osoby z prevádzačstva.Informovala o tom dnes tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na zdroje prokuratúry v Kecskeméte, ktorý je dejiskom tohto procesu.Trojicu nových obžalovaných tvoria dvaja Bulhari vo veku 33 a 34 rokov, ako aj Afganec (26), ktorý patril v hierarchii prevádzačskej zločineckej skupiny medzi popredné osobnosti a bol akýmsi nadriadeným hlavného obžalovaného v procese, 30-ročného občana Afganistanu.Práve on podľa názoru prokuratúry v Kecskeméte v období od mája do augusta 2015 organizoval za úplatu pašovanie migrantov zo Srbska do Maďarska, ako aj ich následný presun z pohraničia, respektíve Budapešti ďalej do Rakúska či Nemecka. Telefonicky i osobne udeľoval príkazy hlavného obžalovanému v procese. V niektorých prípadoch sa aj osobne podieľal na nábore, respektíve na dohľade nad priebehom ilegálnych operácií. Nezákonnou činnosťou si podobne ako jeho krajan zarobil najmenej 300.000 eur.Prvý z Bulharov (34) prepravil z poverenia gangu z vlasti do Maďarska štyroch vodičov, dvoch z nich potom presvedčil, aby sa podieľali na preprave ilegálnych migrantov. Muža, ktorý sa vrátil do vlasti, zadržali tamojšie orgány na základe medzinárodného a európskeho zatykača a vydali na trestné stíhanie do Maďarska.Druhý z Bulharov (33) prepravil v auguste 2015 v uzavretom nákladnom vozidle z predmestia Kecskemétu do Nemecka približne štyri desiatky ľudí. Za túto činnosť mu sľúbili 3500 eur.Žalobu voči dvom obžalovaným na úteku, 26-ročnému Afgancovi a 33-ročnému Bulharovi, vzniesli v neprítomnosti, obaja sú na úteku. Na oboch vydali medzinárodný a európsky zatykač. Tretí z nových obžalovaných je vo vyšetrovacej väzbe.Pred súdom sa zodpovedá z členstva v prevádzačskej organizácii celkovo desať mužov afganského a bulharského pôvodu. Štyria z nich, Afganec identifikovaný ako vodca skupiny a traja Bulhari, sú navyše obvinení aj z trestného činu kvalifikovanej vraždy, za čo im hrozí doživotné väzenie. Jedenásty obžalovaný, ktorý pochádza takisto z Bulharska, je na úteku a súdia ho v neprítomnosti.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Prokuratúra tvrdí, že obžalovaní prepašovali cez Maďarsko smerom do západnej a severnej Európy zhruba 1200 migrantov.Proces, ktorý sa začal 21. júna, by sa mal skončiť vynesením rozsudkov ešte pred koncom roka 2017.