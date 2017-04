V Maďarsku odovzdali druhú líniu zábran na južných hraniciach

Na archívnej snímke srbsko-maďarský hraničný priechod Röszke - Horgoš 2 Foto: TASR/AP/Darko Vojinovic Foto: TASR/AP/Darko Vojinovic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. apríla (TASR) - Druhú líniu hraničných zábran odovzdali dnes do užívania v maďarskej obci Röszke na hranici so Srbskom. Podľa regionálneho spravodajského servera delmagyar.hu druhá línia posilňuje už existujúci plot na 155-kilometrovom úseku maďarsko-srbskej hranice.Štátny tajomník rezortu vnútra Károly Kontrát povedal novinárom, že vybudovaním druhej línie zábran je ochrana hraníc vyššia než kedykoľvek predtým, čím ďalej stúpla bezpečnosť. Vláda podľa jeho slov rozhodla o posilnení plota, pretože sa domnieva, že sa treba pripraviť na migračný tlak, ktorý môže byť vyšší, ako bol doposiaľ.zdôraznil predseda vlády Viktor Orbán ráno v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió.Vláda o posilnení ochrany hraníc rozhodla v polovici februára. Na tento projekt vyčlenila 38 miliárd forintov (121,8 milióna eur). Plot zo žiletkového drôtu pripravujú väzni. Podobne tomu bolo aj v prípade prvej línie.Maďarsko prvú líniu plota na hranici so Srbskom dokončilo vlani v septembri.