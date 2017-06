V Maďarsku pokračoval proces v kauze úmrtia 71 migrantov v kamióne

Na snímke nákladné auto, kde polícia našla desiatky mŕtvych migrantov Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. júna (TASR) - Súdny proces s 11-člennou skupinou prevádzačov, ktorá je obvinená zo zavinenia smrti 71 migrantov, nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute na východe Rakúska, dnes pokračoval v maďarskom Kecskeméte vypočúvaním dvoch obvinených, informovala agentúra MTI.Obvinený bulharský občan povedal, že sa mu pokazilo odťahové vozidlo. Pomoc mu prisľúbil ďalší z obvinených s podmienkou, že najskôr odvezie migrantov z Maďarska do Rakúska.Popoludní chcel vypočuť súd obvineného, ktorý má dvojaké bulharsko-libanonské občianstvo, ten však vypovedať odmietol a popieral vinu. Predseda senátu napokon prečítal jeho výpoveď z procesu vyšetrovania. Z nej vysvitlo, že muž spolupracuje od roku 1996 s bulharskou kontrarozviedkou, pričom bulharským bezpečnostným zložkám poskytol informácie aj z tejto kauzy s tým, že ich žiadal o to, aby bulharská polícia spolu s maďarskou zlikvidovala gang prevádzačov.Ďalší obvinení podrobne popísali sieť svojich vzájomných vzťahov založených na obchode s ojazdenými vozidlami. Hovorili o okolnostiach pašovania migrantov do Rakúska, o prevádzaní migrantov zo Srbska do Maďarska. Za prevoz do Rakúska bral jeden z obvinených 5000 eur, za odvoz do Nemecka 8000 eur. Vodičom platil po 500 eur, okrem toho uhradil náklady spojené s cestou.Jeden z bulharských obvinených povedal, že s ďalším obvineným - tiež Bulharom - sa rozprával pri prevoze do väzenia. Ten mu povedal, že predtým nešoféroval často, ale priznal sa, že vozidlo, v ktorom zomrelo 71 ľudí, riadil on.Pred súdom sa zodpovedá z členstva v prevádzačskej organizácii celkove desať mužov afganského a bulharského pôvodu; štyria z nich - Afganec identifikovaný ako vodca skupiny a traja Bulhari - sú navyše obvinení aj z trestného činu kvalifikovanej vraždy, za čo im hrozí doživotné väzenie. Jedenásty obžalovaný, ktorý pochádza takisto z Bulharska, je stále na úteku a súdia ho v neprítomnosti.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Prokuratúra tvrdí, že obžalovaní prepašovali cez Maďarsko smerom do západnej a severnej Európy zhruba 1200 migrantov.Úvodné pojednávanie sa za mimoriadneho záujmu médií začalo 21. júna čítaním obžaloby. Dnes sa konalo už piate pojednávanie, najbližšie, na ktorom vypočujú ďalšieho obvineného, vytýčil súd na 5. júla. Vynesenie rozsudku sa očakáva ešte tento rok.