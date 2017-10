V Maďarsku pokračoval proces v kauze úmrtia 71 migrantov v kamióne

Policajti stoja pred nákladným autom s logom slovenskej spoločnosti Hyza, ktoré stojí odstavené na diaľnici A4 neďaleko Parndorfu 27. augusta 2015. V nákladnom priestore auta našli rakúski policajti zatiaľ 20 mŕtvych tiel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. októbra (TASR) - Súdny proces so skupinou prevádzačov, ktorá je obvinená zo zavinenia smrti 71 migrantov, nájdených v auguste 2015 v odstavenom chladiarenskom aute na východe Rakúska, pokračoval v pondelok v juhomaďarskom Kecskeméte prezentovaním zlúčeného spisu obžaloby.Agentúra MTI uviedla, že prokurátor oboznámil súd so spisom obžaloby po tom, ako prokuratúra zlúčila dva úzko súvisiace prípady. Počet obvinených tak stúpol z 11 na 14.Prokuratúra žiada doživotný trest pre štyroch obžalovaných, ostatní obvinení by mali podľa nej dostať tresty odňatia slobody rôznej dĺžky.Zo spisu obžaloby okrem iného vyplynulo, že 26-ročný Afganec bol na vrchnom stupni v hierarchii zločineckej skupiny. V lete roku 2015 viackrát riadil činnosť gangu. Zúčastnil sa prípravy pašovania stoviek migrantov do krajín západnej Európy a riadil aj činnosť vodičov prepravujúcich migrantov, vrátane vodiča vozidla, v ktorom zomrelo 71 cudzincov.Ďalšími obvinenými zlúčeného procesu sú dvaja Bulhari vo veku 33 a 34 rokov.V pôvodnom procese boli pred súd postavení pre obvinenie z členstva v prevádzačskej organizácii desiati muži afganského a bulharského pôvodu. Štyria z nich, Afganec identifikovaný ako vodca skupiny a traja Bulhari, sú tiež obvinení z trestného činu kvalifikovanej vraždy. Jedenásty obžalovaný, ktorý pochádza takisto z Bulharska, je na úteku a súdia ho v neprítomnosti.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.Prokuratúra tvrdí, že obžalovaní prepašovali cez Maďarsko smerom do západnej a severnej Európy zhruba 1200 migrantov.Proces, ktorý sa začal 21. júna, by sa mal skončiť vynesením rozsudkov ešte pred koncom roka 2017.