V Maďarsku pokračuje úprava miezd vojakov i modernizácia armády

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/MO Foto: FOTO TASR/MO

Budapešť 3. januára (TASR) - V roku 2018 bude pokračovať úprava miezd príslušníkov maďarských ozbrojených síl. Vojakom v rámci programu ich kariérneho postupu majú v priebehu štyroch rokov stúpnuť platy v priemere jedenapolnásobne, informovalo v stredu internetové vydanie denníka Magyar Idök.V zmysle rozhodnutia vlády stúpli platy vojakov od 1. januára 2018 o ďalších päť percent, uviedol rezort obrany, podľa ktorého od roku 2010 mzdy príslušníkov vojska stúpli o vyše 70 percent. V priemere ide o nárast vo výške 140.000 forintov (454 eur) v hrubom.Armáda bude v tomto roku ďalej rozvíjať aj techniku. Z ročného rozpočtu 428 miliárd forintov (1,39 miliardy eur) vyčlenia 100 miliárd forintov (324 milióna eur) na obnovu kasární, modernizáciu a nákup nových armádnych prostriedkov.Z doposiaľ zverejnených väčších nákupov vojska vyzdvihol denník zaobstaranie dvoch lietadiel Airbus A-319, ktoré majú priletieť do Maďarska v blízkej budúcnosti. Tieto stroje majú slúžiť na transportné a evakuačné úlohy, pričom podľa plánov by už na jar mala nimi letieť striedajúca jednotka maďarských vojakov do Afganistanu na tamojšiu misiu.Airbusy sú staré osem a deväť rokov. Cena nových sa pohybuje okolo 70-80 miliónov eur, Maďarsko ich kúpilo za menej ako polovicu. Koncom vlaňajška kabinet rozhodol aj o rozvoji protitankovej a raketovej schopnosti vojska, ale aj o posilnení palebnej podpory pozemných vojsk, ako aj o nákupe moderných vojenských radarov v období od tohto roku do roku 2023.Program modernizácie sa dotkne okrem iného aj obnovy 12 bojových vrtuľníkov Mi-24, jedného transportného Mi-17 a raketového systému bojových lietadiel Jas-39 Gripen.Cieľom maďarskej vlády je do roku 2024 v súlade s očakávaním NATO zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP. Významnú časť týchto výdavkov treba použiť na rozvoj a nákup novej techniky, podčiarkuje Magyar Idök.