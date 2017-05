V Maďarsku predĺžili termín odovzdania dotazníka Stop Bruselu

Na archívnej snímke maďarskí policajti na hranici medzi Srbskom a Maďarskom. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. mája (TASR) - Maďarská vláda predĺžila termín odovzdania dotazníka Stop Bruselu! až do 31. mája. Agentúru MTI o tom dnes informovalo vládne informačné centrum.Dotazníky sa mali pôvodne odovzdať do 20. mája a termín bol predĺžený na návrh parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz.Vládne informačné centrum tento krok zdôvodnilo neutíchajúcim záujmom ľudí o účasť v tejto "národnej konzultácii", ako aj pokračujúcimi spormi v Bruseli ohľadne Maďarska. Do konzultácie sa zapojilo už poldruha milióna Maďarov.Na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu dnes poslanci prerokujú dva návrhy uznesení týkajúce sa situácie v Maďarsku. Návrhy vznikli po aprílovej diskusii, v rámci ktorej poslanci EP kritizovali Maďarsko najmä za postoj k Stredoeurópskej univerzite (CEU), ktorej činnosť komplikuje sporná novela vysokoškolského zákona. Výhrady sa týkajú aj opatrení, ktorými chce maďarská vláda - podľa vlastných zdôvodnení - zaviesť transparentnosť vo financovaní občianskych organizácií.Podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans 26. apríla - pri príležitosti vystúpenia maďarského premiéra Viktora Orbána v europarlamente - detailne vyvracal tvrdenia, ktoré v dotazníku uvádza maďarský kabinet. EK označila otázky predložené maďarským občanom za zavádzajúce.V dotazníku Zastavme Brusel! maďarská vláda tvrdí, že Brusel žiada zrušiť zníženie režijných nákladov domácností; že chce donútiť Maďarsko prijať nelegálnych migrantov; že nelegálni migranti prichádzajúci do Maďarska sú podnecovaní prevádzačmi a medzinárodnými organizáciami, aby konali v rozpore so zákonmi; že v krajine pôsobí čoraz viac občianskych organizácií financovaných zo zahraničia s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí; že Brusel napáda maďarské opatrenia na tvorbu pracovných miest a útočí na Maďarsko aj pre znižovanie daní.