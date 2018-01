V Maďarsku rozhodnú vo februári o zákone proti nelegálnej migrácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. januára (TASR) - Návrh balíka zákonov na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, ktorý na zvýšenie bezpečnosti v krajine pripravila maďarská vláda, bude schvaľovať parlament vo februári, oznámil vo štvrtok v Budapešti minister riadiaci úrad vlády János Lázár.spresnil minister.Zo zahraničnej finančnej podpory by takéto organizácie odvádzali poplatok vo výške 25 percent, pričom tieto finančné prostriedky chce vláda podľa Lázára použiť na ochranu štátnych hraníc. Navrhovaný balík zákonov ráta aj s vyhosťovaním osôb, ktoré by podporovali a organizovali prisťahovalectvo.O návrhu bude viesť kabinet diskusiu, ktorá potrvá tri týždne.Lázár podotkol, že americký finančník George Soros bude mať dovtedy, kým opatrenia nadobudnú účinnosť, čas na to, aby v strednej Európe prestal podporovať nelegálnu migráciu.dodal Lázár.Maďarsko podľa neho poskytlo medzinárodnú ochranu takmer 1300 cudzincom, avšak zdôraznil, že ich neprijalo.zdôraznil Lázár s tým, že azylantov nie je možné zamieňať s ekonomickými migrantmi, ktorých bude Maďarsko aj naďalej odmietať. V tomto roku dostalo azyl 50 ľudí a celoročne sa ich počet môže vyšplhať na 500-1000, uzavrel minister riadiaci úrad maďarskej vlády.osobitný spravodajca TASR Ladislav Vallach