V Maďarsku spustili systém tzv. elektronického zdravotného priestoru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 2. novembra (TASR) - Od 1. novembra sú v Maďarsku všetci poskytovatelia zdravotných služieb, financovaní z verejných zdrojov, povinní zapojiť sa do systému tzv. elektronického zdravotného priestoru služieb (EESZT). Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI.Zavedeniu tohto systému predchádzala viacmesačná skúšobná prevádzka, počas ktorej sa doň priebežne zapájali nemocnice, lekárne a ambulancie odborných lekárov. Tento proces prebehol bez problémov.Cieľom EESZT je zosúladiť fungovanie registrovaných inštitúcií zdravotnej sféry tak, aby sa odborní a všeobecní lekári bezprostredne dostali k dokumentom pacientov a nemocníc.Systém je podľa MTI zaradený do piateho stupňa IT bezpečnosti, ktorý je najvyšším.Pacienti tak už nebudú musieť chodiť po nálezy do ambulancií a laboratórií, pretože ich obvodný lekár sa k nim dostane prostredníctvom tohto systému. Podmienkou používania EESZT je elektronický občiansky preukaz.K systému sa v novembri budúceho roka pripojí aj Celoštátna záchranná služba a vtedy budú musieť do EESZT vstúpiť aj súkromní poskytovatelia zdravotných služieb.