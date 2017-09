V Maďarsku ukončili vyšetrovanie vlaňajšieho atentátu v Budapešti

Ilustračná snímka Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 5. septembra (TASR) - Mužovi podozrivému zo spáchania vlaňajšieho septembrového bombového útoku v Budapešti, pri ktorom utrpeli zranenia dvaja policajti, hrozí až doživotné väzenie. Uviedol to dnes spravodajský server pestisracok.hu, podľa ktorého vyšetrovanie prípadu bolo ukončené.Podľa informácií, ktoré server získal, ak sa potvrdí podozrenie prokurátora, že páchateľ László P. pripravoval aj ďalší atentát, tak páchateľ môže dostať až doživotný trest. Prokuratúra by ho mala obviniť v nadchádzajúcich mesiacoch.Prokuratúra uviedla, že podozrivý po čine napísal e-mail rezortu vnútra, v ktorom sa vyhrážal, že ak nedostane jeden milión eur, tak zaútočí znova.Podozrivý už vypovedal pred vyšetrovateľmi a v podstate sa k trestnému činu priznal, povedala vo februári hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Nagyová. Muž priznal, že na záberoch bezpečnostných kamier je on, a že batoh, ktorého pozostatky našli na mieste činu, patrí jemu.Podozrivého zadržali príslušníci Centra boja proti terorizmu (TEK) 19. októbra v meste Keszthely v Zalianskej župe. Ide o maďarského občana, ktorý nemá záznamy v trestnom registri. Uvedený trestný čin spáchal pravdepodobne sám a existovala hrozba, že sa môže pripravovať na ďalší útok, povedal po jeho zadržaní hlavný prokurátor Imre Keresztes.Páchateľ položil 24. septembra večer batoh obsahujúci nálož s klincami pred budovu na ulici Teréz körút v VI. budapeštianskom obvode a výbušninu na diaľku odpálil. Pri útoku utrpeli dvaja policajti ťažké zranenia.