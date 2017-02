V Maďarsku uzatvorili vlani najviac manželstiev za posledných 20 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. februára (TASR) - Vlani od januára do novembra uzatvorilo v Maďarsku manželstvo takmer 49.000 párov, čo je najväčší počet za posledných 20 rokov. Agentúru MTI o tom informoval štatistický úrad KSH v súvislosti s prebiehajúcou medzinárodnou kampaňou Národný týždeň manželstva (NTM).Kým v 70. rokoch minulého storočia uzavrelo sobáš ročne v priemere 97.000 párov, v nadchádzajúcom desaťročí tento počet klesol na 73.000 a v 90. rokoch až na 53.000.V prvom desaťročí druhého tisícročia klesol priemerný ročný počet zosobášených až na 43.000, pričom najhorším bol rok 2010 s počtom 35.520 párov.Z aktuálnych údajov vyplýva, že v roku 2016 do novembra si vernosť úradne sľúbilo 48.920 párov, čo je aj bez decembrových údajov viac než v roku 2015. Na 1000 obyvateľov tak pripadlo vlani 5,4 uzavretých manželstiev. V roku 2015 bolo rozvedených 20.215 manželstiev.Z údajov členských krajín Európskej únie z roku 2014 vyplýva, že najnižší index počtu uzavretých manželstiev na 1000 obyvateľov s hodnotou tri zaznamenali v Luxembursku a Portugalsku, pričom najvyšší index mala Litva, kde na 1000 obyvateľov pripadlo 7,6 sobášov, pripomína KSH.V uplynulých desaťročiach v Maďarsku poklesol význam klasického manželstva, pričom čoraz viac párov žije v partnerskom vzťahu. Z údajov ostatného sčítania ľudu v roku 2011 vyplýva, že z 2,2 milióna rodinných vzťahov žilo 19 percent v partnerstve - pred dvoma desaťročiami bol tento pomer ešte iba päťpercentný.Celosvetová kampaň na podporu hodnôt a dôležitosti manželstva The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou.O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Británie a dnes je do nej zapojených viac ako 20 krajín sveta. V Maďarsku prebieha od 12. do 19. februára už desiaty týždeň manželstva.