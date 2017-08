V Maďarsku vlani vykradli až 50 kamiónov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. augusta (TASR) - Maďarská polícia vlani registrovala až 50 prípadov vykradnutia kamiónov a nákladných vozidiel, informovala dnes agentúra MTI.Denník Népszava v tejto súvislosti citoval údaje medzinárodnej organizácie TAPA, ktorá monitoruje kriminalitu v oblasti nákladnej dopravy. Tá vlani zaznamenala alarmujúci nárast počtu trestných činov, ktorých obeťami sa stali cestní dopravcovia v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.Oproti roku 2015 došlo v roku 2016 až k 2600 prípadom škodových udalostí tohto druhu, čo podľa TAPA predstavuje 72-percentný nárast. V máji tohto roka ukradli z nákladných vozidiel v Európe tovar v celkovej hodnote šesť miliónov eur.Maďarský Národný cech súkromných prepravcov tovaru (MNFI) sa v tejto súvislosti snaží dosiahnuť to, aby poisťovne pri riešení takýchto škodových udalostí brali do úvahy to, či postihnutý prepravca využíva najmodernejšie technické prostriedky. Ide napríklad o sledovanie pohybu tovaru prostredníctvom GPS či používanie zariadení na monitorovanie otvorenia dverí nákladného priestoru, uviedol pre denník Népszava šéf MNFI Gábor Dittel.