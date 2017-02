V Maďarsku vzali 3 Srbov do vyšetrovačky, stíhajú ich za prevádzačstvo

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. februára (TASR) - Súd v juhomaďarskom Segedíne nariadil uvalenie vyšetrovacej väzby na troch Srbov, ktorí sú podozriví z prevádzačstva. Agentúru MTI o tom dnes informovala zástupkyňa hovorcu hlavnej prokuratúry Čongrádskej župy Katalin Serfözöová.Polícia trojicu zadržala pri prevoze 18 ilegálnych migrantov - občanov Afganistanu a Pakistanu -, ktorých prevádzači vyzdvihli už na maďarskom území pri hraniciach so Srbskom. Jeden prevádzač viezol migrantov autom a zostávajúca dvojica mala za úlohu zabezpečovať trasu prevozu.Policajné hliadky zastavili a zadržali všetkých troch.Vodič vozidla s migrantmi sa snažil hliadke ujsť, pričom narazil do auta idúceho pred ním. Potom po vjazde na diaľnicu M5 narazil aj do zvodidiel.Z havarovaného auta ušiel, policajti ho však vypátrali a chytili. Zadržaný Srb mal pri sebe falošný rumunský občiansky preukaz, ako aj falošný vodičský preukaz a pas.Rozhodnutie segedínskeho súdu o vzatí do vyšetrovacej väzby nie je právoplatné, povedala zástupkyňa hovorcu.