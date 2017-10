V Maďarsku vzali do dočasnej vydávacej väzby ´pakistanského mäsiara´

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. októbra (TASR) - Hľadaného občana Pakistanu obvineného z desiatok vrážd, ktorého maďarskí policajti v spolupráci s rakúskymi kriminalistami zadržali v utorok (24.10.) na území Maďarska, vzali do dočasnej vydávacej väzby. Informoval o tom vo štvrtok agentúru MTI budapeštiansky odvolací súd hlavného mesta.Na Atifa Z. podľa vyhlásenia maďarského súdu vydal pakistanský súd medzinárodný zatykač pre spoluúčasť na vražde 22. júna 2015 v súvislosti s iným súdnym prípadom.Odvolací súd v Budapešti, ktorý je jediným kompetentným v prípadoch vydávania hľadaných osôb, vyniesol verdikt na verejnom pojednávaní.Pakistanec nepopieral, že pátrajú po ňom, avšak poprel skutok vraždy. Tvrdil, že v čase trestného činu sa zdržiaval v Grécku, kde dostal štatút utečenca.Atif Z. nesúhlasil so zjednodušeným procesom vydania. Maďarský súd v čase jeho dočasnej vydávacej väzby si bude musieť od gréckych úradov vyžiadať doklady o jeho štatúte, na základe čoho sa potom rozhodne o ďalších krokoch.Rakúsky Spolkový kriminalistický úrad (BK) v stredu (25.10) informoval, že na Pakistanca bol vydaný v jeho vlasti medzinárodný zatykač pre podozrenie zo spáchania 70 vrážd. Podľa hovorcu BK Vincenza Kriegs-Aua rakúske orgány prostredníctvom informátorov vypátrali, že 35-ročný Pakistanec sa chystá pomocou prevádzačov do Rakúska.Na základe týchto informácií maďarskí policajti odhalili pri obci Bóly v Baranskej župe v oblasti chorvátsko-srbsko-maďarského pohraničia skupinu 42 ilegálnych migrantov. Medzi nimi bol aj podozrivý viacnásobný vrah, ktorý akofiguruje v Pakistane na čele zoznamu hľadaných osôb.