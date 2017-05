V Maďarsku zadržali Rumuna, ktorého hľadali ohľadom vraždy v Nemecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. mája (TASR) - Maďarská polícia zadržala Rumuna, na ktorého bol vydaný európsky zatykač pre vraždu v Nemecku, informovalo dnes Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK). Hľadaného muža podľa agentúry MTI zadržali v obci Alsónémedi v Peštianskej župe.Nemecká polícia sa už v decembri 2016 obrátila na maďarské orgány so žiadosťou o pomoc pri pátraní po jednom z podozrivých páchateľov vraždy.Skupina, ktorú viedol 24-ročný muž, sa v máji 2016 v spolkovej krajine Porýnie-Falcko vlámala do bytu 86-ročnej ženy, ktorú brutálne zbila a okradla. Žena, ktorú nechali bez pomoci v kritickom stave, zraneniam podľahla.Vodcu skupiny a viacerých jej členov nemecká polícia zadržala. Jeden člen, rumunský občan, však ušiel a preto na neho vydali európsky zatykač.Maďarskí kriminalisti vypátrali, že muž sa striedavo zdržiava v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a v Rumunsku. Do Maďarska prišiel začiatkom mája a v pondelok ho policajti zadržali. O jeho vydaní do Nemecka sa rozhodne neskôr.