V Madride chýbajú byty, ľudia preto menia komerčné priestory na obytné

Madrid 6. mája (TASR) - Keď náklady na bývanie stúpajú, alternatívne riešenia prekvitajú. V Madride sa nájom za posledné štyri roky zvýšil o takmer 40 %, zatiaľ čo ceny domov na predaj v rovnakom období vzrástli o 27 %. Výsledkom je, že čoraz viac ľudí využíva komerčný priestor na bývanie, bez ohľadu na to, či je to legálne alebo nie, konštatujú noviny El País.K dispozícii je len málo dostupných údajov, ale realitné kancelárie si už všimli, a čiastkové údaje získané z mestských záznamov to potvrdzujú, že v meste došlo medzi rokmi 2015 a 2017 k nárastu žiadostí o zmenu obchodných priestorov na obytné o vyše 200 %.Na severnom konci mesta, v štvrti Fuencarral-El Pardo, stúpol počet týchto žiadostí najstrmšie, z 15 (v roku 2015) na 53 (v roku 2017). V prvých troch mesiacoch 2018 bolo podaných 23 žiadostí. Aj v štvrti Latina evidovali úrady v období január-marec 29 žiadostí.Miguel Otero Vidal, šéf firmy Backhome.es, ilustruje tento trend projektom, ktorý nedávno dokončil na juhu Madridu: malý obchodný priestor na prízemí s rozlohou 40 metrov štvorcových, ktorý bol častejšie prázdny, ako obsadený. Jeho majiteľ sa nakoniec rozhodol investovať čas a peniaze, aby ho premenil na rezidenčnú jednotku. Nový obytný priestor má dve spálne, kúpeľňu a obývaciu izbu s otvorenou kuchyňou.Bol prenajatý v priebehu niekoľkých dní a za cenu o 50 % vyššiu, ako keď bol obchodom.povedal majiteľ, ktorý chcel zostať v anonymite.Je to typický prípad, ale nie jediný. Madrid, podobne ako iné obľúbené ciele turistov, a nielen v Španielsku, ale aj v Európe, s rozvojom platforiem na krátkodobé prenájmy bytov a domov turistom, zápasí s nedostatkom obytných priestorov na dlhodobý prenájom domácim.Niektoré obchodné priestory vo vedľajších uliciach, kam ľudia veľmi nechodia, pritom zívajú prázdnotou, aj keď sú ceny za ich prenájom nízke. Ponúka sa tak riešenie, ktoré umožní ľuďom získať bývanie za prijateľnú cenu.Podľa Otera rozdiel môže byť až 40 %. Samozrejme, lokalita je kľúčová. Komerčné priestory v centre môžu byť rovnako drahé, ako bývanie. No komerčný priestor musí spĺňať minimálne požiadavky, aby sa mohol zmeniť na bývanie, a to nielen z hľadiska veľkosti, ale musí mať napríklad okná alebo vhodné prístupové body.Aj potom sa, upozorňuje architekt Charlie Díaz.To sa však týka oficiálnych projektov. Podľa realitných kancelárií niet pochýb o tom, že veľa komerčných priestorov sa už používa na bývanie bez povolenia. Neexistujú žiadne čísla pre Madrid ale mesto Barcelona odhaduje, že okolo 3106 obchodných priestorov sa v súčasnosti používa buď ako domov alebo garáž, napriek tomu, že im chýba akékoľvek povolenie.Za to im hrozí nielen pokuta, ale ich obyvatelia nemôžu oficiálne používať túto adresu na registráciu, čo je zase potrebné na prístup k službám, ako sú zdravotníctvo a vzdelávanie. Môže im to navyše sťažiť aj dodávky vody a elektriny. Najväčší tlak však predstavujú obavy, že ich sused oznámi úradom.Podľa Díaza jediným kľúčom, ako vyriešiť tieto problémy, je získať oficiálne povolenia. Je to síce náročné a tiež nákladné ale prinesie to novú hodnotu investícii. Obchodný priestor, ktorý sa zmení na obytný, má zvyčajne o 30 % až 40 % vyššiu hodnotu.