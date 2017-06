V Madride po niekoľko mesiacov vystavia doteraz neznámy Velázquez

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 5. júna (TASR) - Doteraz neznáme dielo španielskeho barokového majstra Diega Velázqueza (1599-1660) vystavia od utorka po prvý raz v priestoroch svetoznámeho múzea Prado v španielskom hlavnom meste Madrid.Portrét Filipa III. umiestnili do siene č. 24 spoločne s čerstvo reštaurovanou prácou talianskeho majstra 16. storočia Tiziana Vecelliho.Velázquezovu spomínanú olejomaľbu prezentovali oficiálne na sklonku minulého roka po tom, čo experti iba nedávno definitívne potvrdili jeho pravosť a autora.Dielo získal na trhu s umeleckými predmetmi v Londýne známy americký historik umenia William B. Jordan, uznávaný expert pre španielske výtvarné umenie prvej polovice 17. storočia. To, že skutočne ide o originál Velázquezovho diela, sa ukázalo až po viacerých skúmaniach diela. Jordan ho následne venoval inštitúcii American Friends of the Prado Museum (Americkí priatelia múzea Prado).Portréty boli významnou zložkou tvorby Diega Velázqueza, ktorého doteraz neznámu olejomaľbu si budú môcť záujemcovia v priestoroch madridského múzea pozrieť do 29. októbra.