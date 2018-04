V máji bude v mestách a obciach prebiehať kampaň Do práce na bicykli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Vo vyše 81 mestách a obciach na Slovensku bude od 1. mája do 31. mája prebiehať kampaň Do práce na bicykli. Jej cieľom je podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú, zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej doprave.Kampaň v pondelok slávnostne otvorili na pôde Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR za účasti štátnych tajomníkov Ladislavy Cengelovej a Petra Ďurčeka.opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Do kampane sa doposiaľ zaregistrovalo 7800 cyklistov, čím sa pomaly blíži k minuloročnému počtu účastníkov. Registrácia pre tímy či jednotlivcov zostane však podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej otvorená do 5. mája.priblížila Ducká.Cyklisti dochádzajúci do práce môžu pritom v tomto roku využiť mobilnú aplikáciu, ktorá bude zaznamenávať ich pohyb. Samosprávy sa tak dozvedia, kadiaľ cyklisti v skutočnosti jazdia, a kde vzniká dopyt po nových cyklotrasách.