V máji sa na pôde Súdnej rady začnú disciplinárne pojednávania sudcov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) – V máji začnú disciplinárne senáty prejednávať prehrešky slovenských sudcov už na pôde Súdnej rady. Ústavný orgán súdnictva to oznámil na svojej internetovej stránke s tým, že uvedie do užívania novú pojednávaciu miestnosť, ktorá bola pre tento účel vybudovaná v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave. Ukončí sa tým prechod kompetencií, ktoré Súdna rada získala na základe zmien v sudcovských zákonoch v polovici roka 2017.Kancelária Súdnej rady od polovice minulého roka zabezpečuje po organizačnej a technickej stránke fungovanie disciplinárnych senátov. Jej úlohou je po novom tiež vykonávať dohľad nad dodržiavaním zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárnych konaní. Dosiaľ určovala zloženie disciplinárnych senátov, teda volila a odvolávala ich predsedov a členov.Kompetencie prešli na radu z Najvyššieho súdu SR, kde sa ešte stále uskutočňujú disciplinárne pojednávania. Ich prechod na pôdu Súdnej rady brzdila rekonštrukcia priestorov Miestodržiteľského paláca, kde na prízemí vznikla nová pojednávacia miestnosť. Realizovala sa na základe usmernení Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.informovala hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.Novú pojednávaciu miestnosť si minulý týždeň prezreli členovia a predsedovia disciplinárnych senátov v rámci stretnutia s predsedníčkou Súdnej rady Lenkou Praženkovou. Tá ich tiež oboznámila s krokmi, ktoré vykonala rada v súvislosti s presunom kompetencií. Niektorí predsedovia disciplinárnych senátov podľa hovorkyne Súdnej rady poukázali na stretnutí na problémy, ktoré sťažujú priebeh disciplinárnych konaní.Jedným z nich je doposiaľ neobsadené miesto člena v odvolacom disciplinárnom senáte nominantom za Národnú radu Slovenskej republiky. V marci poslanci parlamentu nevybrali dostatočný počet kandidátov, a tak si voľbu zopakujú aj na ďalšej schôdzi. Disciplinárnym senátom však podľa Müller komplikuje činnosť aj to, že niektoré návrhy na disciplinárne konanie nespĺňajú zákonom stanovené náležitosti.