V máji sa v Írsku uskutoční referendum o liberalizácii potratov

Dublin 30. januára (TASR) - Občania Írska budú mať koncom mája možnosť hlasovať v referende o liberalizácii zákonov obmedzujúcich potraty. V pondelok večer o tom rozhodla írska vláda, informoval v Dubline podľa BBC premiér Leo Varadkar.Presný termín referenda bude oznámený po skončení rozpravy v parlamente, uviedol Varadkar. Premiér však verí, že spomínaný časový rozvrh sa podarí dodržať.napísal Varadkar v jednom z príspevkov na Twitteri.Potraty sú v silno katolíckom Írsku ústavou zakázané. Výnimka je umožnená len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu. Tisíce írskych žien preto každý rok cestujú do zahraničia, hlavne do Anglicka, na vykonanie zákroku na umelé prerušenie tehotenstva.V prípade kladného výsledku referenda bude z ústavy odstránený príslušný dodatok schválený v referende v roku 1983, podľa ktorého sa život ženy a jej nenarodeného dieťaťa považuje za rovnocenný, a parlament dostane možnosť legalizovať potraty až do dvanásteho týždňa tehotenstva.Varadkar, ktorý je vo funkcii od vlaňajšieho júna, považuje írsku legislatívu o potratoch zaTento vyštudovaný lekár je však aj proti ďalekosiahlej liberalizácii zákonodarstva.Kampaň za liberalizáciu potratov nabrala na sile v roku 2012, keď v nemocnici v meste Galway zomrela 31-ročná Savita Halappanavarová pochádzajúca z Indie; stalo sa tak v 17. týždni tehotenstva po niekoľkodňovom spontánnom potrate. Predtým spolu s manželom opakovane žiadala o interrupciu, lekári to však odmietli, keďže plodu stále bilo srdce. Po spontánnom potrate žena absolvovala operáciu, pri ktorej jej lekári odstránili z maternice zvyšky mŕtveho plodu, dostala však sepsu a do krvného obehu sa jej dostali smrtiace baktérie.Ľavicoví politici označili zbytočnú smrť ženy zaa v krajine sa rozpútali početné demonštrácie za povolenie potratov.