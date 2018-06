V máji zbankrotoval rekordný počet obyvateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Počet osobných bankrotov na Slovensku medzimesačne s miernymi výkyvmi v trende výrazne stúpa. V minulom mesiaci zbankrotovalo až 1390 obyvateľov Slovenska, čo je historicky najväčší počet osobných bankrotov v jednom mesiaci.Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. ( CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, za päť mesiacov tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených už 5254 osobných bankrotov, čo je viac, než za celý minulý rok s 5239 osobnými bankrotmi.upozornila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. V máji 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 372, najmenej v Bratislavskom kraji – 78.Oddlženie formou osobného bankrotu je na Slovensku možné od roku 2006. Od tohto obdobia až do konca mája 2018 bolo vyhlásených 13.411 osobných bankrotov.Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote, ktoré boli vyhlásené v máji 2018 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1380 dlžníkov (99,28 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 10 dlžníkov (0,72 %). Pri oddlžení formou splátkového kalendára okrem toho, že súd v prvom kroku povolí oddlženie touto formou a poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, nasledujú ďalšie právne úkony. Správca podáva na súd návrh na určenie splátkového kalendára, ktorý obsahuje návrh miery uspokojenia nezabezpečených pohľadávok veriteľov – minulý mesiac bolo podaných 10 návrhov (miera uspokojenia sa pohybovala od 30 % do 100 %).V prípade, ak nie je možné zostaviť splátkový kalendár, súd zruší dlžníkovi ochranu pred veriteľmi (v máji boli vydané dve rozhodnutia). V prípade, že je možné návrh na splátkový kalendár zostaviť, môže následne súd návrh podaný správcom buď zamietnuť (v máji tak spravil v siedmich prípadoch), alebo ho schváliť a zbaviť dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (v máji boli vydané tri rozhodnutia).Po tomto procese nasleduje 5-ročné obdobie splácania dlhov v určenej miere. V máji 2018 bolo 95,11 % osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 4,89 % ich bolo vyhlásených na majetok podnikajúcich fyzických osôb.Z celkového počtu osobných bankrotov v máji 2018 ich pripadalo 844 na mužov (60,72 %) a 546 na ženy (39,28 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s 261 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 40 – 49 rokov; v tom istom vekovom rozhraní bolo aj najviac žien - so 190 osobnými bankrotmi.