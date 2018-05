V Malackách je cvičný núdzový tábor pre prípad mimoriadnych udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Poskytnúť núdzové ubytovanie pre krajiny EÚ vrátane personálu v prípade vzniku mimoriadnych udalostí vznikajúcich v dôsledku prebiehajúcej klimatickej zmeny. To je hlavný cieľ projektu Dočasný núdzový tábor (ETC), ktorý sa realizuje od pondelka 28. mája v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Malackách.ETC je dočasným núdzovým riešením pre postihnuté obyvateľstvo, ktoré z dôvodu zničenia či poškodenia prišlo o svoje obydlia alebo ktoré je v dôsledku dlhotrvajúceho nebezpečenstva potrebné premiestniť na bezpečné miesto. Hlavnými aktivitami tohto projektu sú vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory modulu, haly na uskladnenie technickej podpory modulu, postavenie a výcvik zásahového tímu, vzdelávanie a príprava operačného manuálu, stimulačné cvičenie a registrácia a certifikácia modulu do systému CECIS.Vybudovaný stanový tábor je schopný ubytovať minimálne 250 a maximálne 350 osôb s poskytnutím minimálnych štandardov, musí byť schopný pracovať nepretržite 24 hodín, štyri až šesť týždňov a v prípade prijatia výzvy musí byť modul nasadený do 12 hodín.Výcvik zásahového tímu HaZZ z pohľadu budovania ETC pozostáva z prípravy príslušníkov na prácu v extrémnych situáciách, s civilistami v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami, z prípravy koordinácie prác na budovaní/skladaní tábora či z prípravy koordinácie prác spojených so zabezpečením technického chodu tábora a logistickej prípravy. Počas trvania projektu do jeho certifikácie je pre príslušníkov HaZZ naplánovaných desať takýchto cvičení.Pracovný tím, ktorý zabezpečuje určené činnosti ETC modulu pozostáva z 51 príslušníkov HaZZ a 11 členov Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.