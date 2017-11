V Malackách mali voľby nerušený priebeh

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erik Mader Foto: TASR - Erik Mader

Malacky 4. novembra (TASR) - Priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov bol v Malackách pokojný. Po zatvorení volebných miestností v okresnom meste o tom TASR informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.uviedla Pilzová. Informovala taktiež, že dvaja 98-roční najstarší zapísaní voliči sa na hlasovaní nezúčastnili.prezradila hovorkyňa.V Malackách mohlo voliť celkovo 15.361 oprávnených voličov. Malacky tvoria spolu so Studienkou, Závodom a vojenským obvodom Záhorie v rámci BSK obvod číslo 12. O kreslo poslanca zastupiteľstva BSK sa uchádzalo 15 kandidátov, z nich sa v tomto obvode volili dvaja.Prvé neoficiálne výsledky dnešných volieb budú na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk zverejňované po 23.15 h, keď sa zatvoria volebné miestnosti aj v niektorých volebných okrskoch v Trenčianskom kraji, kde muselo byť konanie volieb predĺžené v dôsledku výpadku prúdu. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia.