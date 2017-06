V Malackách odmenia najlepších v súťaži Do práce na bicykli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Malacky 15. júna (TASR) – Najlepších Malačanov, ktorí sa zapojili do kampane Do práce na bicykli, odmenia na podujatí Malacký piknik 25. júna. Informuje o tom web mesta.Spomedzi 74 zúčastnených samospráv posunuli cyklisti Malaciek okresné sídlo do prvej desiatky.informuje mesto. Na podujatí v Zámockom parku samospráva odmení i tých, ktorí najazdili aspoň 500 km.Do štvrtého ročníka kampane Do práce na bicykli s podtitulom "Nechajme auto doma" sa podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR počas tohtoročného mája zapojilo 8532 účastníkov, ktorí spolu vytvorili 2566 tímov. Spolu najazdili 1,1 milióna km.Najväčší počet kilometrov v prepočte na obyvateľa najazdili v meste Svit, ktoré tak po tretí raz zvíťazilo. Na druhom mieste sa umiestnil Martin a prvú trojku uzatvára mesto Trenčín. V celkovom počte najazdených kilometrov dominovala Bratislava, ktorú doplnil Martin a Trenčín.Na kampaň Do práce na bicykli nadviazala počas aktuálneho týždňa (12. - 16.6.) súťaž ministerstva pre deti, žiakov a študentov s názvom Do školy na bicykli.