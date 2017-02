V Malajzii zatkli druhú podozrivú v prípade smrti Kim Čong-nama

Na kombosnímke nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-nam (vľavo) a severokórejský vodca Kim Čong-un (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke z videa zo Star TV neznáma žena (v strede v bielom), ktorú polícia zatkla v súvislosti s úmrtím severokórejského vodcu Kim Čong-nama, kráča na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure 13. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 16. februára (TASR) - Malajzijská polícia zatkla dve ženy v súvislosti so smrťou Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Muža údajne v pondelok 13. februára otrávili dve vrahyne, keď čakal na let v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Informovala o tom dnes polícia.Ženy zadržali každú zvlášť, jednu v stredu a druhú dnes skoro ráno. Polícia ich identifikovala za pomoci záznamov z bezpečnostných kamier na medzinárodnom letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, kde Kim Čong-namovi v pondelok dopoludnia náhle prišlo nevoľno. Personál mu privolal sanitku, ale pri prevoze do nemocnice zomrel.Žena zatknutá dnes mala indonézsky pas, podľa ktorého sa volá Siti Aishahová a je vo veku 25 rokov. Uviedla to vo vyhlásení malajzijská polícia.Druhá podozrivá mala pri sebe vietnamské cestovné doklady na meno 28-ročnej Doan Thi Huong. Fotografie vyhotovené z videa z bezpečnostnej kamery ju zachytávajú v sukni a bielom tričku s dlhými rukávmi, vpredu s nápisom "LOL".Zatiaľ nie je jasné, či sú pasy pravé a či sú ženy vrahyňami.Vyšetrovatelia sa snažia osvetliť smrť, ktorá vyvolala vlnu špekulácií, či Severná Kórea vyslala vražedné komando, aby zabilo muža známeho pitím alkoholu, hraním hazardu a zložitým rodinným životom.Lekári dokončili v stredu večer pitvu, ale nie je jasné, či alebo kedy Malajzia zverejní závery, napísala dnes tlačová agentúra AP.Severná Kórea (KĽDR) vyjadrila námietky proti pitve v Malajzii a žiadala, aby jej telo Kim Čong-nama vrátili. Malajzia však v procedúre pokračovala, pretože Pchjongjang nezaslal oficiálnu žiadosť. Informoval o tom vysokopostavený predstaviteľ malajzijskej polície Abdul Samah Mat.Kim Čong-nam, ktorý mal 45 alebo 46 rokov, žil dlhé roky v zahraničí, najmä v špeciálnej čínskej administratívnej oblasti Macau. Údajne bol pod ochranou Číny a jeho smrť môže vyvolať napätie medzi Pekingom a Pchjongjangom. Údajne stratil otcovu priazeň, keď ho v roku 2001 chytili pri vstupe do Japonska s falošným pasom. Tvrdil, že chcel navštívil zábavný park Disneyland v Tokiu.Kim Čong-nam zdravotníkom pred smrťou povedal, že naňho na letisku zaútočili sprejom s chemickou látkou. Informovali o tom malajzijskí predstavitelia. Početné juhokórejské médiá s odvolaním sa na neidentifikované zdroje uviedli, že Kim Čong-nama údajne zavraždili nejakým druhom jedu severokórejské agentky, ktoré po čine ušli taxíkom.Polícia oznámila, že pátra po viacerých podozrivých. Ďalšie podrobnosti nezverejnila.Od nástupu k moci koncom roka 2011 dal Kim Čong-un popraviť viacero vysokopostavených vládnych predstaviteľov vrátane strýka a urobil rozsiahle politické čistky. Juhokórejský kabinet to označuje za "vládu teroru".Špionážna služba Južnej Kórey v stredu oznámila, že Severná Kórea sa päť rokov snažila zabiť Kim Čong-nama. Prvýkrát to bolo v roku 2012. Starší brat následne poslal list mladšiemu Kim Čong-unovi, v ktorom ho prosil o svoj život aj o život svojej rodiny.V liste napísal: "Dúfam, že zrušíš príkaz na potrestanie mojej osoby a mojej rodiny. Nemáme kam ísť, kam sa ukryť a vieme, že jediným únikom je spáchanie samovraždy."Kim Čong-nam bol najstarším synom bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.Kim Čong-nam bol v rokoch 1998-2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Podľa niektorých znalcov pomerov v KĽDR to však bolo málo pravdepodobné, keďže väčšinou žil v zahraničí.Označujú ho ako muža, ktorý nemal politické ambície a verejne kritizoval severokórejský režim. Staval sa proti dynastickému odovzdávaniu moci.