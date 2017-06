V malajzijskom prístave zmizol bez stopy najmodernejší radar

Na ilutračnej snímke radar. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Kuala Lumpur 29. júna (TASR) - V prístave v juhomalajzijskom štáte Johor sa stratil najmodernejší vojenský rádiolokačný systém, ktorý prepravovali z Austrálie do Holandska. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Malajzijskí colníci radar, ktorý nemal náležitú sprievodnú dokumentáciu, zaistili krátko po tom, čo loď v máji zakotvila v prístave. Všetok vojenský materiál prepravovaný cez malajzijské prístavy musí mať totiž špeciálne povolenie.Malajzijské colné orgány po radare v hodnote niekoľkých miliónov dolárov pátrajú, avšak zatiaľ bezvýsledne. Podľa malajzijských úradov mohla byť zásielka z Austrálie prepravená do Holandska na inom plavidle.Preprava zariadenia po súši by v dôsledku prísnych bezpečnostných opatrení v prístave pravdepodobne nebola uskutočniteľná.