V Mali sa zrútil nemecký bojový vrtuľník, osud pilotov je nejasný

Ilustračná snímka.

Bamako/Berlín 26. júla (TASR) - Vrtuľník Bundeswehru s dvoma nemeckými pilotmi na palube sa zrútil v africkom štáte Mali. Pre tlačovú agentúru DPA to dnes potvrdil hovorca mierovej misie OSN v Mali (MINUSMA) Ahmad Makaila.K nešťastiu došlo podľa internetového vydania denníka Bild v regióne Gao na severe Mali. O osude dvoch členov posádky bojového vrtuľníka typu Tiger niet zatiaľ informácií. To isté platí o príčinách havárie.Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová prerušila v súvislosti so správou z čierneho kontinentu plánovaný program v Bavorsku.Hovorkyňa velenia z Geltowu pri meste Postupim pre internetové vydanie denníka Bild uviedla, že sú v kontakte s podriadenými v Mali. Nedisponujú však žiadnym overenými informáciami. Preto požiadala médiá o porozumenie, že sa k udalosti zatiaľ nemôžu vyjadriť. V rovnakom duchu sa vyjadril aj rezort obrany v Berlíne.Podľa internetového vydania magazínu Der Spiegel sú záchranári na ceste k miestu nešťastia a osud oboch nemeckých občanov nie je jasný.Podľa internetového vydania magazínu Focus prišli obaja Nemci o život.