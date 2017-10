V Malinove dokončujú opravu strechy kaštieľa

Ilustračná snímka. Foto: RUUKKI Foto: RUUKKI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dokončuje opravu strechy na národnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ Malinovo. Oprava zahŕňa rekonštrukciu krovu, výmenu strešnej krytiny a nové klampiarske prvky južného krídla kaštieľa s celkovými nákladmi viac ako 250.000 eur. V budúcom roku by sa kraja chcel pustiť do revitalizácie anglického parku, ktorý kaštieľ obklopuje. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.Oprava strechy kaštieľa sa začala v júni, ukončená by mala byť v polovici novembra. Celkové rozpočtové náklady predstavujú 262.908 eur s DPH.priblížila Forman.BSK podľa jej slov plne rešpektoval opodstatnené požiadavky statika po odkrytí zakrytých častí krovu na ich prípadnú úpravu alebo výmenu. Všetky použité materiály boli vopred odsúhlasené stavebným dozorom, pracovníkom Krajského pamiatkového úradu a dozorujúcim statikom.Kaštieľ v Malinove je postavený na základoch stredovekého vodného hradu. Zvyšky vodnej priekopy sú viditeľné dodnes. Kaštieľ obklopuje pamiatkovo chránený anglický krajinný park, ktorého vznik sa datuje na začiatok 18. storočia. Dominujú v ňom mohutné platany, duby, agáty a ďalšie vzácne staré dreviny.