V Manchestri zadržali ďalšieho podozrivého z teroristických aktivít

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. mája (TASR) - Ďalšieho podozrivého v súvislosti s teroristickým útokom v Manchestri zadržala dnes v tomto meste britská polícia. Ide o 25-ročného muža, ktorý je tak aktuálne 12. zadržaným v kauze. Dvoch z celkove doteraz 13 zadržaných bezpečnostné zložky už skôr prepustili na slobodu, ostávajúcich 11 vo veku 18-44 rokov zostáva za mrežami.Britská polícia tiež uviedla, že prehľadáva ďalšiu nehnuteľnosť v manchesterskej štvrti Moss.Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Minister vnútra ostrovnej monarchie Amber Rudd dnes ešte predtým vo vysielaní BBC pripustil, že niektorí členovia siete stojacej za útokom z Manchestru môžu byť eštena slobode, preto pokračuje úsilie o komplexné objasnenie pozadia útoku, a to na úrovni polície i tajných služieb.Šéf protiteroristických operácií britskej polície Mark Rowley sa už skôr nechal počuť, že sa podarilo odhaliťsiete zapletenej do bombového útoku Salmana Abediho vo foyeri viacúčelovej haly v Manchestri po koncerte Ariany Grande z 22. mája. Súčasne však priznal, že stále ešte existujú biele miesta: vyšetrovatelia skúmajú potenciálne väzby Abediho na džihádistov vo Veľkej Británii, na starom kontinente, Líbyi a na Strednom východe. Rowley vyslovil predpoklad, že pribudnú zatknutia i ďalšie domové prehliadky.Iba v sobotu Veľká Británia znížila stupeň teroristickej hrozby v krajine z najvyššieho, vyhláseného po útoku v Manchestri, na, teda druhý najvyšší z piatich. Oznámila to britská premiérka Theresa Mayová.úroveň znamená, že bezprostredne hrozí útok, zatiaľ čoznamená, že je veľmi pravdepodobný. Londýn vyhlásil najvyšší stupeň po pondelňajšom útoku v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 obetí.Mayová súčasne oznámila, že príslušníci britských bezpečnostných zložiek budú naďalej hliadkovať v uliciach tamojších miest so zámerom zabezpečiť vyššiu mieru bezpečnosti počas celého predĺženého víkendu, pretože v krajine je i pondelok 29. mája sviatočným dňom.