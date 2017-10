V. Maňka: Úspešný kraj nemôže riadiť človek, ktorý tomu nerozumie

Vladimír Maňka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) – Idú voľby a ja nechcem, aby sa zopakovalo to, čo sa stalo pred štyrmi rokmi. Konštatoval to dnes na tlačovej besede v Banskej Bystrici europoslanec a bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vladimír Maňka s tým, že obyvatelia kraja musia vedieťpovedal Maňka. Pripomenul, že v čase jeho odchodu z funkcie v roku 2013 bola hodnota majetku kraja k 31. decembru 219,35 milióna eur. Ku koncu vlaňajšieho roka predstavovala hodnotu už iba 186,36 milióna eur a je reálny predpoklad, že ku koncu tohto roka bude ešte nižšia. Iné kraje pritom hodnotu svojho majetku zvyšujú.poznamenal europoslanec.Ako Maňka tiež uviedol, z rekordných miliónov na opravy ciest, ktoré avizoval súčasný šéf kraja po nástupe do funkcie, zostali len prázdne sľuby. Vedenie BBSK na čele s Marianom Kotlebom údajne pokračuje v trende nekvalitnej opravy ciest.zdôraznil Maňka. Ako príklad uviedol opravu cesty v úseku Priechod Baláže, ktorá sa robila v auguste tohto roka. Je zvedavý, ako bude opravený úsek na niektorých miestach vyzerať po prvom zimnom období, na jar 2018.Podľa neho Kotleba robí opravy ciest drahšie než propaguje a vynecháva úseky, ktoré si vyžadujú väčšie zásahy.dodal Maňka.Vyzval občanov BBSK a členov okrskových komisií k obozretnosti a aby dávali pozor na podvody vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré budú 4. novembra. V roku 2013 v druhom kole volieb do VÚC mu totiž v jednom zvolenskom okrsku opačne zapísali hlasy a pripočítali ich práve Kotlebovi. Dozvedel sa to od členov komisie rok po voľbách.