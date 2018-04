V marci 2018 sa zaregistrovalo 8550 nových osobných automobilov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) – V marci 2018 zaznamenal Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR registrácie 8550 nových osobných automobilov. Oproti minulému roku s počtom 9038 to predstavuje pokles o 5,4 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov ZAP.priblížil Pavol Prepiak, predseda Divízie dovozov automobilov (DDA) a viceprezident ZAP SR. V tejto kategórii mali najväčší percentuálny podiel na trhu značky Fiat (25,34 %), Peugeot (15,84 %) a Opel s takmer 14 %. V kategórii osobných automobilov (M1) prevažovala značka Škoda s viac ako 17 %, Hyundai (9,29 %) a Volkswagen (8,29 %). Od novembra 2016 ku koncu marca 2018 prijal ZAP 666 žiadostí o alokovanie prostriedkov.Najväčší podiel na registrácii v marci mali osobné autá na benzínový pohon (64,92 %) a nasledovali vozidlá s dieselovým pohonom (32,08 %). Zaregistrovalo sa tiež 29 vozidiel na elektrický pohon a 16 na hybridný.Registrácie v kategórii nákladných automobilov do 12 ton (N2) zaznamenali v marci 49 vozidiel, čo je oproti vlaňajšku pokles o 5,77 %. Najväčší percentuálny podiel mali vozidlá Iveco, až 63,27 %.V kategórii nákladných áut nad 12 ton (N3) bolo zaregistrovaných 351 vozidiel, došlo teda k poklesu o 15,95 %. Najviac z nich tvorili autá značky Mercedes-Benz, a to 24,75 %.Nárast zaznamenala kategória autobusov (M2 a M3), kde sa počet registrovaných vozidiel zvýšil z 21 v marci 2017 na 40 v rovnakom období tohto roka. Prevažovali pritom autobusy Iveco Bus (61,54 %).