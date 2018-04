V marci bolo práceneschopných menej poistencov ako mesiac predtým

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) - Kým vo februári 2018 bolo práceneschopných (PN) denne v priemere 128.832 poistencov, v marci tohto roka to bolo 119.497 poistencov.Predstavuje to pokles priemerného denného stavu dočasne práceneschopných o 9335 poistencov. Zmenila sa však priemerná dĺžka trvania dočasnej PN, ktorá sa v porovnaní týchto dvoch mesiacov natiahla o takmer 13 dní – vo februári to bolo priemere 31,69 dní, v marci až 44,36 dní.Pred rokom v marci 2017 bolo na PN-ke denne v priemere 104.780 poistencov a jedna priemerná PN-ka trvala 47,33 dní.Čo sa týka priemernej doby trvania jedného prípadu pracovnej neschopnosti za marec 2018, najdlhšie sa maródovalo na východnom Slovensku v okresoch Poprad (priemerne 70,01 dní), Stará Ľubovňa (67,33 dní) a Sobrance (65,88 dní) a najkratšie v Rožňave (28,82 dní), Banskej Bystrici (31,93 dní) a Komárne (32,79 dní).TASR informovala Sociálna poisťovňa.