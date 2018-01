V Martine by do niekoľkých rokov mala vyrásť nová nemocnica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 11. januára (TASR) - V Martine by mali do troch rokov vybudovať novú univerzitnú nemocnicu, ktorá má z väčšej časti nahradiť tú terajšiu. Náklady na jej výstavbu a vybavenie by mali predstavovať od 200 do 250 miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok na pôde Univerzitnej nemocnice v Martine minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).