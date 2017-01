V mäsopriemysle chýbajú pracovné sily, zamestnávajú ľudí zo zahraničia

Na ilustračnej fotografii príprava mäsových výrobkov v spoločnosti Púchovský mäsový priemysel. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Púchov 29. januára (TASR) – Akútny nedostatok pracovnej sily v jednom z najväčších slovenských mäsokombinátov – Púchovskom mäsovom priemysle (PMP), a. s., rieši vedenie spoločnosti aj zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia. Momentálne ich pracuje v podniku 40. Dvadsaťpäť Rumunov, osem Srbov a Chorvátov, šesť Vietnamcov a jeden Tunisan pracujú najmä na pozíciách pomocných zamestnancov.Ako pre TASR povedal majiteľ púchovského mäsokombinátu Anton Fabuš, vo firme nerozlišujú, či je zamestnanec zo zahraničia, alebo domáci. „“ priblížil Fabuš s tým, že zahraničným pracovníkom poskytujú bezplatné ubytovanie, dvakrát denne teplú stravu a rovnako bezplatnú starostlivosť o pracovné oblečenie (výmena, pranie a podobne). Vo firme tiež majú pre všetkých zamestnancov raz do týždňa k dispozícii fyzioterapeuta.Ako dodal, s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily bojujú v spoločnosti už niekoľko rokov, podnikajú rôzne kroky, spolupracujú s úradom práce, ľudí hľadajú prostredníctvom inzercie i pracovných portálov. „" doplnil majiteľ púchovského mäsokombinátu.Alarmujúcim je podľa neho aj fakt, že slovenské stredné odborné školy nemajú žiadne reálne ponuky pre mäsopriemysel. Pred tromi rokmi sa firme podarilo v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Púchove otvoriť učebný odbor mäsiar. Dnes majú troch tretiakov, ale žiadnych prvákov a druhákov. „“ skonštatoval Fabuš.Púchovský mäsový priemysel zabezpečuje odborné praktické vzdelávanie, do duálneho vzdelávania sa však pre nezáujem študentov nezapojil. Nie sú nasledovníci súčasných, ktorí tento rok ukončia štúdium. „“ zdôraznil.Aby sa nepriaznivá situácia s nedostatkom pracovných síl zlepšila, musia si podľa neho v prvom rade zriaďovatelia škôl urobiť audit, aké firmy sa v ich kraji nachádzajú, aké sú personálne potreby týchto firiem a hlavne komunikovať s firmami. „“ uzavrel Fabuš.