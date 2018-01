V mass pretekoch 5. kola zvíťazil Nór J. T. Boe

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe (uprostred) pózuje po víťazstve v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu 14. januára 2018. Na 15 km trati skončil druhý vedúci muž priebežného hodnotenia SP Francúz Martin Fourcade (vľavo). Tretí bol jeho krajan Antonin Guigonnat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



preteky s hromadným štartom na 15 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 37:11,2 min (1 tr. okr.), 2. Martin Fourcade +4,5 s (2), 3. Antonin Guigonnat 8,4 (0), 4. Quentin Fillon Maillet (všetci Fr.) 12,6 (1), 5. Tarjei Boe (Nór.) 14,2 (1), 6. Simon Schempp 14,6 (1), 7. Arndt Peiffer (obaja Nem.) 15,0 (1), 8. Michal Šlesingr (ČR) 15,3 (0), 9. Benedikt Doll (Nem.) 15,3 (1), 10. Jakov Fak (Slovin.) 29,7 (0)





Priebežné hodnotenie SP (po 12 z 22 pretekov): 1. M. Fourcade 666 bodov, 2. J. T. Boe 622, 3. Fak 430, 4. T. Boe 349, 5. Hofer 346, 6. Schempp 344, ...65. KAZÁR 23, 71. OTČENÁŠ (obaja SR) 13



Poradie SP v masse (po 2 z 5): 1. M. Fourcade a J. T. Boe obaja 114 bodov, 3. Peiffer 74, 4. Lesser 71, 5. T. Boe 70, 6. Šipulin 69

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ruhpolding 14. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe zvíťazil v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom 5. kola Svetového pohára. V nemeckom Ruhpoldingu na 15 km trati na neho s odstupom 4,5 sekundy nestačil vedúci muž priebežného hodnotenia SP Martin Fourcade, ďalší Francúz Antonin Guigonnat stratil na treťom mieste na víťaza 8,4 s.Pre M. Fourcada vznikla šanca piatykrát za sebou zvíťaziť a natiahnuť šnúru pódiových vystúpení v sezóne už na 12, keď ani raz medzi trojicou najlepších nechýbal. Opäť začal perfektne, rovnako ako jeho najväčší súper J. T. Boe s čistou streľbou v polohe ležmo. Naopak, tri netrafené terče v podstate zmarili ambície Rusa Šipulina i Čecha Moravca. V druhej streľbe ležmo sa nič významné neudialo, Francúz i Nór zostali na čele a do rozpätia desiatich sekúnd sa zmestilo 12 biatlonistov.V druhej polovici pretekov už M. Fourcade zvýšil bežecké tempo a pole sa dosť roztrhalo. Francúz však netrafil v tretej streleckej položke tretí i piaty terč, klesol na 15. priečku (+42,5) a J. T. Boe sa dostal do trháku. V záverečnej streľbe síce minul štvrtý terč, no najbližší prenasledovatelia za ním Nemec Schempp i T. Boe rovnako. K dobru mu zostalo 8,8 sekundy a tie už nepremárnil. V sezóne vo svojich 24 rokoch dosiahol šieste víťazstvo, 19. v kariére. Obdivuhodným spôsobom sa napokon na stupne prepracoval aj M. Fourcade a sériu pódiových umiestení túto zimu neprerušil.