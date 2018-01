V mass pretekoch 6. kola je Kuzminová druhá, triumfovala Domračevová

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, archívna snímka. Foto: TASR /DPA Foto: TASR /DPA

Výsledky



preteky s hromadným štartom na 12,5 km:



1. Darja Domračevová (Biel.) 40:23,9 (1 tr. okr.),

2. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +11,9 (3),

3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 16,2 (4),

4. Marte Olsbuová (Nór.) 22,6 (2),

5. Laura Dahlmeierová (Nem.) 23,9 (2),

6. Maren Hammerschmidtová (Nem.) 25,2 (1),

7. Dorothea Wiererová (Tal.) 29,4 (2),

8. Franziska Preussová 32,3 (1),

9. Vanessa Hinzová (obe Nem.) 47,8 (1),

10. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) 55,6 (2), ...,

13. Paulína FIALKOVÁ (SR) 1:11,5 (1)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anterselva 21. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová finišovala v pretekoch s hromadným štartom 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve druhá za Bieloruskou Darjou Domračevovou so stratou 11,9 sekundy, tretia skončila na 12,5 km trati vedúca žena priebežného poradia SP Fínka Kaisa Mäkäräinenová (+16,2). Pre Kuzminovú je to už siedme pódiové umiestenie v sezóne. Štartovala aj Paulína Fialková a obsadila 13. miesto (+1:11,5).Mass preteky boli posledné pred ZOH v Pjongčangu a každá jedna biatlonistka sa chcela výrazným výsledkom presadiť a optimálne naladiť. Týkalo sa to aj Anastasie Kuzminovej i Paulíny Fialkovej. Kuzminová sa snažila zredukovať 21-bodový náskok Mäkäräinenovej na čele priebežného poradia SP a P. Fialková sa pokúšala preniknúť do top desiatky a výraznejšie zabodovať.V Anterselve klesla teplota na -4 stupne, čerstvo nasnežilo, sneh sa sypal aj počas pretekov a podmienky sa oproti predchádzajúcim dňom výrazne zmenili. Kuzminovej v prvej ležke 'uletel' piaty výstrel, P. Fialková chybu neurobila a obe sa zaradili na 16. a 15. miesto s nie príliš veľkými stratami, hneď za nimi bežala Mäkäräinenová. V druhej streľbe ležmo sa situácia u oboch Sloveniek zopakovala, s čistou P. Fialkovou a jednou chybou Kuzminovej na druhom terči.Pred treťou streľbou v polohe stojmo sa prepracovala Kuzminová na štvrté miesto a po bezchybnej streľbe poskočila na druhé, 22,9 sekundy za Wiererovou. P. Fialková už na 16. mieste strácala výraznejšie po tom, čo musela raz krúžiť na trestnom okruhu. Mäkäräinenová klesla po dvoch chybách na strelnici z prvej až na 13. priečku.Pred štvrtou streľbou Kuzminová za Wiererovou zaostávala len 17,9 sekundy. Po dvoch omyloch Wiererovej na 3. a 5. terči jeden, ten posledný, minula aj Kuzminová, a na čele sa ocitla Domračevová, 3,3 sekundy zaostávala Kuzminová. Zabojovala aj P. Fialková, záverečnú streľbu zvládla perfektne a obsadila 13. priečku. Kuzminová v samom závere ešte úspešne odrazila nápor Mäkäräinenovej.