V Medickej záhrade v Bratislave opäť otvorili letnú čitáreň

Na snímke otvorenie letnej čitárne v Medickej záhrade v Bratislave 12. júna 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) – Letná čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste opäť otvorila svoje pomyslené brány. Návštevníci majú k dispozícii 70 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov, ale aj informačné a propagačné materiály o Bratislave. Zároveň funguje samoobslužná knižnica, v ktorej sa dajú bezplatne požičať a čítať knihy vyradené zo zbierok Staromestskej knižnice či dary od občanov. Čitáreň celkovo ponúka 52 študijných miest a bezplatné pripojenie na internet.Počas letných mesiacov je pre návštevníkov pripravený aj kultúrny program. Deti sa môžu tešiť napr. na sedem bábkových predstavení Stražanovho bábkového divadla či rôzne tvorivé dielne a zážitkové čítanie. Pre dospelých sú pripravené medzigeneračné tvorivé dielne, výstavy, stretnutia so slovenskými spisovateľmi alebo cestovateľské videoprojekcie z ciest po Arktíde, Špicbergoch či Grónsku. Vstup na podujatia je voľný.Letná čitáreň je otvorená denne od 10.00 do 18.00 h, a to až do 31. augusta.